Mabel Cartagena entrará a la universidad a los 42 años: reveló la carrera

Mabel Cartagena reveló en el programa matutino de Caracol Televisión que no terminó su carrera de Comunicación Social y Periodismo en Barranquilla. Su sueño no era estar detrás de las cámaras y por eso buscó la manera de incorporarse al mundo de la actuación.

Razón por la que tomó la decisión de salirse de la institución donde estaba y tomar rumbo hacia Bogotá, exactamente a la Academia Charlot; sin embargo, sus progenitores no entendían porqué ella lo hacía.

“Mis papás estaban en una situación económica muy difícil, porque veníamos de una quiebra y mi mamá decía ‘cómo vas a dejar la carrera’, mi papá me quitó por completo la ayuda, casi que el saludo”, añadió Mabel Cartagena.

Asimismo, reveló en Día a Día que va a empezar a estudiar diseño de interiores a sus 42 años. En medio de esta decisión ella pensó en aquellas personas que son juzgadas por nunca terminar la universidad.

“Yo siempre tuve ese vacío que nunca terminé una carrera. Entonces sí, no soy profesional, pero un día me dije, ‘cuál es el problema con que yo lo haga ahora’. Qué tengo para perder, Ahora soy disciplinada y estudiaré algo que me apasiona”, agregó la presentadora.

En el programa contó que su esposo Sebastián Decoud fue quien le encontró esa oportunidad que ella tanto buscó. Por el tema de la pandemia, en el 2020, los cursos de una Universidad en Barcelona se volvieron 100% virtuales, por lo cual, desde cualquier lugar podrá prepararse ser la mejor diseñadora de interiores.

Su gusto por el tema la ha llevado a tener un programa, en donde les enseña a todas esas personas a organizar mejor sus objetos en casa. Y con este estudie, quiere seguir profundizando y convertirse en un profesional entorno a esto.

La colombiana acostumbra a subir en su cuenta de Instagram cómo es su día a día, desde las actividades que realiza hasta lo que compra para su casa. Entre otros consejos que sus seguidores le piden al estar tan sumergida en los temas del hogar.

Es de resaltar que, Mabel Cartagena ha participado en varias programas como Día a Día, en También caerás, en La Vuelta al Mundo en 80 risas, entre otras producciones en las que ha brillado con su gran talento.