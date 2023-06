Los Jonas Brothers se vuelven tendencia por posar en ropa interior, ¿son reales las fotos?

A través de redes sociales han estado rodando unas fotografías que tiene como protagonistas a los Jonas Brothers , la legendaria banda de pop que sigue conquistando al público internacional con canciones como 'Sucker', 'Summer Baby', 'What a man gotta do', 'Only human', entre otros cuantos éxitos musicales que recogen millones de visualizaciones en YouTube.

En las imágenes se logra ver a Nick, Joe y Kevin en medio de un concierto con un atuendo bastante particular pues, a pesar de que en la parte superior conservan sus camisas, llamaron la atención porque en la parte inferior lucen únicamente su ropa interior. Lo curioso del caso, es que la pareja sentimental de Sophie Turner presume unos tirantes en las piernas que dejaron sin palabras a más de una fanática.

Lo cierto es que esta imagen es completamente falsa. Fueron los mismos usuarios de Internet los encargados de desmentir la noticia, pues en realidad fue tomada durante uno de sus conciertos; sin embargo, en la foto original aparecen con los pantalones negros que usan normalmente en sus espectáculos.

Esta instantánea fue retocada gracias a Photoshop y el alcance que actualmente está teniendo la Inteligencia Artificial. De hecho, recientemente también se han viralizado casos en los que se logran recrear los rostros de personalidades del entretenimiento nacional que han fallecido, como es el caso de la Princesa Diana o también se ha logrado establecer cómo sonarían algunas canciones en la voz del icónico 'Rey del pop', Michael Jackson.

Parece que muita gente ta caindo nessa montagem dos Jonas Brothers hein... Fique de 👀 pic.twitter.com/RTvxWvMtbc — Ric (@ricdiolive) June 14, 2023

"La IA falló en este caso, ellos no tienen esas piernotas, son más bien flacuchos :V", "otra cosa buena, es el álbum nuevo 🤭😏 'The Album' ❤️", son algunos de los mensajes que han dejado sus seguidoras en plataformas digitales como Twitter e Instagram.

La agrupación se conformó en 2005 al lanzar su álbum 'It´s about time'; sin embargo, su popularidad aumentó mucho más al participar en la reconocida película 'Camp Rock' que tuvo dos entregas. En el 2013, los integrantes anunciaron su separación temporal y luego de trabajar individualmente durante un tiempo, los hermanos decidieron volver a trabajar juntos en el 2019, mismo año en el que estrenaron su sencillo 'Sucker', que está incluido en el disco 'Happines Begins'.