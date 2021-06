Linda Palma preocupa a sus fans tras revelar que se contagió de COVID-19

Luego de unos días ausente en redes sociales, la reconocida presentadora Linda Palma reapareció en las historias de su cuenta de Instagram para contarle a sus miles de seguidores que se contagió de COVID-19.

Según reveló la barranquillera, el pasado sábado comenzó a sentirse indispuesta presentando algunos síntomas, esto días después de que su esposo Diego Pulecio, vocalista de Don Tetto, diera positivo.

“Quiero contarles por qué estoy tan perdida de Noticias, por qué no he vuelto a aparecer, porque muchos me han escrito. Imagínense que Diego Pulecio, mi esposo dio positivo para COVID-19. Lo he estado cuidando, he estado súper pendiente y desde el sábado la verdad tengo como síntomas”, comenzó contando la presentadora.

En seguida mostró que médicos ya habían llegado a su casa para realizarle la prueba que tal y como ella lo sospechaba finalmente dio positivo.

“Y salí POSITIVA. Ya lo presentía por varios síntomas, pero ajá, ya confirmadídsmo”, confirmó Palma con una imagen de la prueba.

La famosa, quien padece esclerosis múltiple, dio un parte de tranquilidad a sus seguidores señalando que ha estado bien de salud.

“Gracias a Dios he estado muy bien y controlado”, puntualizó.

La noticia de su contagio se da después de que hace un mes la presentadora le hiciera la petición a MinSalud de priorizar la vacunación contra el COVID-19 a personas que como ella padecen una condición autoinmune.