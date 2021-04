Linda Palma compartió video de su difícil recuperación tras padecer esclerosis múltiple

La reconocida presentadora Linda Palma , que recientemente contrajo matrimonio con el cantante Diego Pulecio , compartió en su cuenta de Instagram un video de su proceso de recuperación luego de ser diagnosticada con esclerosis múltiple, publicación que acompaño con un emotivo e inspirador mensaje.

En el clip se ve a la famosa en una de sus tantas terapias para recuperar la movilidad, en la que con ayuda de una especialista, da algunos pasos con evidente dificultad.

Según aclaró Linda en su publicación el video, que cuenta con más de 700.000 reproducciones, fue grabado en el 2017 cuando se encontraba afrontando una de las más difíciles pruebas de su vida.

La presentadora de Show Caracol, desempolvo este emotivo video para compartir con sus miles de seguidores un inspirador mensaje para todos aquellos que, como ella en ese entonces” se encuentran enfrentando dificultades, invitándolos a tener fe.

“Pongo este video porque estoy segura que TU que me lees también has enfrentado dificultades y que muchas veces sentiste que no serías capaz de superarlas Este momento que estamos viviendo es un gran desafío para gran parte de la humanidad, pero por más duras que sean las pruebas, con FE TODO ES POSIBLE🙏” , indicó la famosa.