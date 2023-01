Lina Tejeiro tomó difícil decisión con sus perros para poder compartir cama con su novio

La reconocida actriz Lina Tejeiro es popular en redes sociales no solo por su belleza y talento para la actuación sino además por el amor que expresa hacia los animales, razón por la que actualmente tiene tres perros como mascotas, Kimmy, Romeo y Coco.

Recientemente, por medio de las historias de su cuenta de Instagram, Lina compartió con sus seguidores la triste decisión que tuvo que tomar relacionada con sus mascotas y que según señala le ha resultado muy difícil, esto con el fin de poder compartir la cama con su novio, el empresario venezolano Norman Capuozzo.

Según cuenta Lina, cuando norman esta de visita en su casa, los cinco ya no caben en la cama, por lo que se encuentra en el proceso de acostumbrar a sus tres perros a dormir solos en la sala.

“Ya no se pueden subir porque ahora que tengo novio no cabemos los cinco y los estoy acostumbrando a que ya no tiene por qué subirse a la cama (…) Me duele más a mí que a ellos, pero hay que acostumbrarlos porque cuando dormimos los cinco en realidad no dormimos (…) Tomamos la decisión de que duerman en sus camas a fuera”, expresa Tejeiro.

Cabe resaltar que en varias ocasiones la actriz se ha visto atacada por usuarios que la cuestionan por tener solo razas costosas.

