Liliana González quiso mostrar un peligroso gusano, pero su cuerpazo se robó las miradas

La actriz Liliana González compartió con sus seguidores de Instagram el pequeño pero peligroso animal con el que se topó mientras disfrutaba de sus vacaciones junto a una piscina.

Se trata de una peligrosa Oruga Peluche que se encontraba cerca de ella mientras intentaba grabar un sensual video en un diminuto bikini.

“Estás relajada y cuando menos te das cuenta tienes cerca a un ser peligroso (...) al contacto con la piel este pequeño gusano puede provocar una inflamación, picazón, mareo y en algunos casos dolor en el pecho, pérdida de conciencia e incluso la muerte”, describió la actriz en su publicación.

Sin embargo, más allá de su increíble hallazgo, para sus fanáticos fue inevitable no centrar sus miradas en el voluptuoso cuerpo de la famosa que se puede observar al fondo del video.

“Ni tiempo he tenido de mirar el gusano” – “El cuerpo de infarto” – “No le preste atención en nada a ese gusano” – “Quien fuera gusano para estar cerquita de ti”- “Ni me di cuenta del gusano por estar mirando tu cuerpazo”, son algunos de los comentarios de sus seguidores en la publicación, quines aplauden la linda figura de Liliana a sus 40 años.

