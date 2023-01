Posando en diminuto hilo, la actriz Liliana González se refirió a sus “kilos de más”

La actriz Liliana González, conocida por su indiscutible talento y divertido personaje de Luz Dary en "La Nocturna", no para de enamorar a sus con su belleza, sensualidad y despampanante cuerpo.

Sin embargo, según la famosa, estos días de encierro en su casa han ocasionado que suba algunos kilos de más, lo que quiso evidenciar con una fotografía en la que posó junto a una piscina luciendo un pequeño bikini en tanga color negro y amarillo.

Publicidad

“Qué importa un par de kilos más, lo que importa es aprender a adaptarse a los cambios”, fue el mensaje con el que acompañó su post.

No obstante, ante su teoría de haber subido de pesó parecen no estar desacuerdo sus fanáticos, quienes no tardaron en reaccionar cuestionando a la famosa que cuáles “kilos de más”, pues luce igual de hermosa que siempre.

“Cuales kilos demás, usted está hermosisima” - “Kilos ????cuáles estas super bien …” - “Ay hermosa, tienes un cuerpo encantador. Aunque lo que dices es real, no aplica para ti. ?” - “Hermosa ? que cuerpazoooooo!!!!!” - “Cuales kilos? Tu?, Naaaaa", comentaron algunos de sus seguidores en la publicación.

Publicidad

Publicidad





>> Sigue la información más reciente de famosos colombianos y extranjeros , eventos, escándalos, fotos, entrevistas y todas las noticias para estar al tanto del mundo del entretenimiento.

Publicidad

Mira también: