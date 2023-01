Las Kardashian viajarán a Cuba para grabar nueva temporada de su reality

Las famosas hermanas Kim, Kourtney y Khloé Kardashian viajarán en los próximos días a Cuba para rodar parte de la decimotercera temporada del programa de telerrealidad 'Keeping Up with the Kardashians' después de pasar un tiempo en Miami. De hecho, Kourtney ya se encuentra de vacaciones en Florida con sus hijos, Mason (6), Penelope (3) y Reign (1).

El viaje de las Kardashian a Cuba se producirá después de que el presidente de Estados Unidos Barack Obama restableciera las relaciones diplomáticas con la isla a principios de este año, aunque los ciudadanos estadounidenses aún necesitan un permiso especial para ir a Cuba que especifique el motivo de su viaje bajo una de las doce posibilidades que se ofrecen: negocios, placer, motivos religiosos, familiares, académicos o humanitarios entre otros.

Aún se desconoce qué miembros del clan Kardashian acompañarán a Kim, Kourtney y Khloé a Cuba, aunque se cree que la prometida de Rob Kardashian, Blac Chyna -madre de King Cairo (3) junto a su ex Tyga-, estaría más que dispuesta a participar en la nueva temporada del programa familiar. Sin embargo, Chyna exigiría un millón de dólares por su aparición para revelar los detalles de su compromiso con Rob y el estado de su relación con la hermanastra de este, Kylie Jenner, que actualmente mantiene un romance con Tyga. Además, también querría firmar un contrato no exclusivo para poder protagonizar así su propio programa de telerrealidad al margen de 'Keeping Up with the Kardashians', según informa el portal TMZ.

Por ahora parece poco probable que los productores del programa acepten las condiciones de Chyna.

Lo que sí es cierto es que durante las últimas semanas las tensiones entre la prometida de Rob y el resto de su familia parecen haber disminuido gracias en parte a la intervención de Kris Jenner, quien considera que la joven es una buena influencia para su hijo porque le está ayudando a encarrilar su vida y a superar sus problemas de sobrepeso.

"No sé demasiado sobre su relación. En realidad no he coincidido demasiado con ella y no la conozco tan bien como los demás. Parece muy buena chica, pero no he pasado mucho tiempo con ella", explicaba Kris en el programa australiano 'The Kyle and Jackie O Show'.

La familia Kardashian tiene por costumbre documentar sus glamurosas escapadas en su programa de telerrealidad, cuyas cámaras ya les han acompañado a Tailandia, Miconos y Bora Bora. De hecho, hace apenas dos semanas Kim y Kourtney viajaron a Reykjavik (Islandia) para disfrutar de otras vacaciones que también fueron grabadas.

Por: Bang Showbiz