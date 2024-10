La vez que Liam Payne usó la camiseta de la selección Colombia con One Direction

La inesperada muerte de Liam Payne , exintegrante de One Direction, el 16 de octubre, tras caer del tercer piso de un hotel en Argentina, causó una profunda conmoción en el mundo del entretenimiento. El cantante británico falleció a los 31 años, y según los informes disponibles hasta el momento, se encontraba bajo los efectos del alcohol y las drogas.

La noticia ha impactado especialmente a sus seguidores, quienes crecieron acompañados de la música de la exitosa 'boyband', conocida por éxitos como 'What Makes You Beautiful', 'Up All Night', 'One Thing' y muchos más. En redes sociales, sus fans han expresado su dolor y le han rendido homenajes, recordando el legado musical y el carisma de Payne.

La vez que Liam Payne posó con la camiseta de Colombia

En 2013, durante una rueda de prensa en la que anunciaron su gira 'Where We Are Tour', que los llevaría por Latinoamérica, Europa y Norteamérica con un total de 69 conciertos, Liam Payne y sus compañeros crearon un momento memorable para sus fans colombianas.

El 16 de mayo de ese año, tras dar a conocer las fechas de sus presentaciones, los cinco miembros de One Direction posaron en el legendario estadio de Wembley con las camisetas de las selecciones de fútbol de los países donde se presentarían en el continente: Colombia, Perú, Argentina, Chile, Uruguay y Brasil. En la imagen, Payne sonríe mientras coloca sus manos en los hombros de Zayn Malik y Harry Styles, un gesto que muchos fans recuerdan con cariño.

La vez que Liam Payne posó con la camiseta de Colombia. Foto: One Direction Colombia

Para el 25 de abril de 2014, el fallecido cantante británico estuvo en el país junto con Niall Horan, Zayn Malik, Harry Styles y Louis Tomlinson, donde realizaron un concierto completamente agotado en el Estadio Nemesio Camacho el Campín en Bogotá y donde cantaron sus éxitos.

Nada más icónico que One Direction en Colombia pic.twitter.com/QUVfQbX5Et — Cris🇨🇴 (@XXNI4LERXX) April 25, 2024

Liam Payne: su última publicación fue junto a sus amigos de One Direction

La última foto que compartió en su cuenta de Instagram fue junto a los integrantes de One Direction: Harry Styles, Zayn Malik, Niall Horan y Louis Tomlinson. Allí, el británico estaba despidiendo a un colega: “Descansa en paz Morgan Spurlock fue un placer trabajar contigo”.

