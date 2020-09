La verdad del fanático que animó a Miguel Ángel López en la etapa reina del Tour de Francia

‘Supermán’ López ya había brillado en la Vuelta y en el Giro. Sin embargo, en el Col de la Loze, en los Alpes del Tour de Francia, el colombiano logró su triunfo de más prestigio en la etapa reina.

El nombre de Miguel Ángel López quedará grabado para siempre en su carretera angosta, una montaña rusa de ascensos brutales, con rampas que clavaban la bicicleta al asfalto recién estrenado y donde fue necesario volar para derribar los kilómetros y a los dos eslovenos que han atenazado la carrera.

Lo que muchos no saben, es que el pedalista tuvo una motivación adicional para su ‘vuelo’, pues a la par suya corrió un hincha muy especial, quien apareció faltando un kilómetro para llegar y le dio ese empujón de ánimo para llevarse la victoria.

Sin embargo, este no fue un hincha cualquiera, pues los colombianos ¡volvimos recargados! y este hincha fue un compatriota a quien Miguel Ángel López conocía, por lo que sus palabras fueron muy especiales e importantes para él en ese momento.

“La verdad que muy bonito cuando iba subiendo el último kilómetro y un colombiano corría al lado mío. Me decía ‘dale, dale, ahí en 200 metros se acaba lo duro’. Eso me emocionó porque sabía que me estaba hablando con la verdad, ya que yo lo conocía”, expresó el deportista a Noticias Caracol.

