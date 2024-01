La Señorita Boyacá tuvo un tropiezo en su muestra folclórica en el Reinado Nacional de la Panela

Como es costumbre, el último fin de semana de enero se llevó a cabo el Reinado Nacional de la Panela, por lo que el pasado 28 de enero de 2024 se dio a conocer el nombre de la nueva soberana. 24 candidatas se dieron cita en Villeta para dar pie a este tradicional certamen, no obstante, durante la muestra folclórica la Señorita Boyacá tuvo un tropiezo en el que no solo ella terminó en el piso.

Una cámara de La Red, que estaba haciendo el cubrimiento de primera mano, captó el momento en el que la representante estaba haciendo uno de sus bailes acompañada por un hombre, sin embargo, durante una de las vueltas de la coreografía se le soltó parte del velo que tenía su vestido y en el siguiente paso se cayó por culpa de este.

Cabe destacar que la Señorita Boyacá se paró rápidamente del suelo e hizo como si nada, al igual que su pareja, quien en el intento de quitar esta prenda de su camino terminó convirtiéndose en otra víctima, pues también tuvo un tropiezo en la tarima.

A pesar de los inconvenientes, estos dos implicados no pararon el baile, ni tampoco se lamentaron por lo sucedido, dado que se dieron cuenta de que el show no podía parar y que las consecuencias serían peores si se dejaban desmotivar ante este hecho.

"Como si nada... adelante", "Se nota que el parejo lo hizo por solidaridad", "Lo importante no es caerse, sino saberse levantar", "Pero se gozaron el baile, puede dar penita la caída, pero no se compara con el talento y espontaneidad de los que se presentaron", "Toda una profesional, acá no paso nada", "Demasiado guarapo de caña, lo importante es saber levantarse", "Que se levante que para eso es toda una guerrera", fueron algunos de los comentarios de los seguidores de La Red.

¿Quién ganó el Reinado Nacional de la Panela?

El pasado 28 de enero se llevó a cabo la velada de elección y coronación de la nueva soberana de la panela, en la que la Señorita Bolívar, María Camila Montemiranda, una psicóloga y modelo profesional de 21 años, se convirtió en la ganadora de este certamen de belleza. La virreina fue la representante de Santa Marta, Ana Camila del Toro; la primera princesa fue la enviada por Sucre, María Eugenia Vega; como segunda princesa se catalogó Kristell Marval, de Córdoba, y para cerrar la corte real la tercera princesa fue la Señorita Cali, Susana Uribe.