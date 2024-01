Lucas Arnau recibió un órgano donado de un niño de 12 años que falleció

El reconocido cantante Lucas Arnau sorprendió a sus más de cien mil seguidores en Instagram al hablar abiertamente sobre el trasplante de rodilla al que se sometió a inicios de 2022, pues, aunque había mostrado a través de las plataformas digitales cómo era el proceso de recuperación, no había tocado el tema enfocado en el donador.

El artista inició explicando que hubo una época en la que no podía caminar debido al fuerte dolor que presentaba en la pierna derecha, por lo que se vio en la necesidad de someterse a un trasplante que tuvo lugar gracias a que se inscribió a la lista de espera para recibir un órgano donado.

“Salió perfecta. No se imaginan lo que esto significa para mí, ya me dolía caminar, tuve que dejar todos mis deportes, y estaba llevando una vida muy sedentaria a causa de eso y yo no me puedo quedar quieto”, explicó.

Asimismo, aprovechó el espacio para agradecerle a la persona que le dio el órgano una vez murió, pues le obsequió la oportunidad de volver a tener calidad de vida y disfrutar plenamente de las actividades que realiza a diario.

“El donante, un niño que falleció y sus padres decidieron donar todos sus órganos, gran gesto por parte de ellos y yo fui el afortunado de poder quedarme con su rodilla (que está muy sana por su edad) tenía 12 años”, puntualizó.

Por otro lado, dijo que en el procedimiento le cortaron la cabeza del fémur y la tibia para ponerle posteriormente las del menor, sellándolas así con platinas.

Cabe aclarar que en cada publicación que hacía al respecto, le llovían mensajes por parte de los usuarios de Internet, en donde lo felicitaban por su progreso y hasta lo elogiaban por ser ejemplo de superación.

“Ese hombre es lindo incluso en muletas”, “tu energía es tan bonita que llega a cada uno de los que de una manera u otra te queremos y por eso deseamos lo mejor para ti, mucha fuerza, eres un ser maravilloso”, “qué buenas noticias, me alegra mucho por ti, súper pendiente de tu estado de salud”, son algunos de los comentarios que se leían en los posts.