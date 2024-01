Hombre les hizo un baby shower a las cinco mujeres que dejó embarazadas al mismo tiempo

Gracias a las plataformas digitales se han podido conocer las historias de algunos usuarios que viven en diferentes partes del mundo y que tienen un sin fin de anécdotas curiosas y hasta difíciles de creer. Este es, de hecho, el caso de un hombre que se volvió viral luego de que se filtrara que dejó embarazadas a cinco mujeres al mismo tiempo y decidió revelarles la verdad.



Una historia para no creer

El video de la fiesta fue compartido a través de TikTok por Lizzy Ashleigh, una de las cinco madres que se encentran en la dulce espera. En las publicaciones mostró que tiene una buena relación con las otras chicas, pues hasta calificó su conexión como si se tratase de “esposas o hermanas”.

Mira también: Esta es la broma que se hizo viral en el Día de los Inocentes: "Mamá, este señor me está llamando"

Adicionalmente, explicó que fue la encargada de maquillarse a ella misma y a las demás para lucir hermosas en el evento y aclaró que no existe ningún tipo de rivalidad, pues decidieron aceptar la situación y darle al padre el lugar que merecía dentro de la familia, ya que se ha mostrado interesado en el bienestar de cada uno de sus hijos.

“Felicitaciones y buena suerte para nuestra próxima familia de 11”, escribió en la plataforma.

No te pierdas: Video de una boda con temática de Shrek se hace viral: Hasta Burro estuvo presente

Cabe aclara que este caso ha dado mucho de qué hablar en Internet no solo por el hecho de que las dejó embarazas, sino porque el sujeto decidió presentar a estas mujeres y hasta hizo que se convirtieran en amigas.

Publicidad

Estos son algunos de los comentarios que se han destacado en la red: “esto debe ser una broma”, “todas ustedes son mucho más fuertes que yo”, “él haciendo esa cara como si no supiera lo que ocasionó”, “ustedes deberían participar en un show para hacer dinero de esto y mostrarles a las chicas que también pueden salir adelante”, “esto es demasiado raro”, “algo no se siente bien”, "no puedo creer hasta dónde puede llegar la gente", "¿esto es real?", fueron algunos de los mensajes que se leyeron en TikTok.