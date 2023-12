Video de una boda con temática de Shrek se hace viral: Hasta Burro estuvo presente

Para muchas personas casarse es un verdadero sueño y lo es aún más tener una boda perfecta que demuestre el estilo de cada pareja; no obstante, hay algunas que deciden llevar su unión a otro nivel, disfrutarla al máximo nivel y salirse de lo común. Este es el caso de dos novios que decidieron animar su matrimonio con la temática de la exitosa y recordada película ' Shrek 2' .

La particular recepción se volvió viral en redes sociales como TikTok, pues en la cuenta de @alactus.pe, empresa peruana encargada de animar eventos, se publicó un video de lo que vivieron los recién casados y los invitados.

Mira también: La Inteligencia Artificial recreó cómo se verían Shrek, Fiona y Burro si fueran humanos

Todos se encontraban disfrutando en la pista de baile, cuando una mujer caracterizada como el hada madrina 'Dama Fortuna' irrumpió buscando a los enamorados: estaba por interpretar 'Yo Quiero Un Héroe', el tema que en la cinta acompaña la escena en que ella intenta separar a Fiona del ogro, para que se case con el príncipe Encantador.

En el clip, que ya cuenta con más de 11 millones de reproducciones, se puede apreciar al hada madrina interactuando con los invitados, cuando de repente en el coro de la canción aparecen los personajes principales de las icónicas películas, Shrek y Burro, para bailar en el centro de la pista.

Publicidad

Este clip despertó diversas reacciones entre las internautas, quienes aprovecharon el espacio de los comentarios para expresar que desearían tener una boda similar; no obstante, también criticaron a los invitados por no mostrarse tan alegres como "deberían".

Te puede interesar: Mujer hizo la revelación de sexo del bebé que tuvo con un muñeco de trapo

"Cuando sea mi boda no diré nada, pero habrá señales 💋", "La felicidad de la novia lo vale todo🤩", "Esa gente no merecía este espectáculo", "¿Por qué la gente no salta?", "Si mi matrimonio no es así, no me caso", "Esa gente más apagada, se hubiera quedado en su casa 😒", son solo algunos de los mensajes que se pueden leer.

Publicidad