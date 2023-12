Bebé de casi 2 años responde correctamente a preguntas de filosofía, matemáticas y lenguas

Pedro del Castillo es un comunicador social y presentador que cuenta con más de 400 mil seguidores en redes sociales. Lo que lo ha llevado a construir una enorme comunidad es, de hecho, que comparte su experiencia siendo padre primerizo, por lo que no duda en mostrar los aciertos y errores que comete en este nuevo camino.

Pese a que sus historias llaman la atención, en realidad, lo que lo ha convertido en un caso de éxito es su pequeña hija, Lola, que desde muy corta edad fue estimulada para aprender sobre muchas cosas, por lo que ha conquistado los corazones de miles de internautas con su sentido del humor, capacidad de decisión e inteligencia.

Con casi 2 años, Lola tiene una gran habilidad para escoger la sopa sobre otros alimentos y ha destacado por tener conocimientos en áreas como la filosofía, la lengua española, el inglés y hasta las matemáticas.

En un video publicado en las redes sociales de su padre, la pequeña logra contestar correctamente a cada uno de los cuestionamientos que le hace su progenitor, lo que ha causado todo tipo de reacciones en las plataformas digitales.

En el mismo post, del Castillo explicó que todo se debe a que tiene un talento para memorizar lo que él le enseña:

“Muchos días Lola y yo jugamos a que vamos a la escuela (…) Hace una semana, en plan divertido, le dije que le iba a enseñar una cosa distinta de cada una de las asignaturas que se encontrará cuando sea mayor. No imaginé que lo memorizaría tan bien. Ayer volvimos a jugar, hicimos un examen. Lo grabé para enseñárselo a Bea y a los abuelos, pero el resultado me parece tan gracioso que no puedo no compartirlo”, escribió el influencer.

Cabe aclarar que desde muy pequeña, Lola ha tenido la oportunidad de interactuar con su padre y adquirir estímulos que le permitan desarrollarse de mejor forma con el entorno. Tal fue el caso de la vez que identificó muy bien los sonidos de los animales y los imitó.

Mira el video a continuación: