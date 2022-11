La presunta cláusula con la que Shakira le impediría vivir en Miami a Piqué

La artista barranquillera Shakira y el español Gerard Piqué hace unas semanas confirmaron que habían llegado a un acuerdo después de varios meses en pleito por solucionar el tema de la custodia por sus hijos.

Con el reciente acuerdo la intérprete de 'Monotonía' estará a cargo en tiempo completo de sus dos hijos, Sasha y Milan con quienes se mudará próximamente a vivir en Miami, Estados Unidos a partir del primero de enero del 2023.

Y aunque hasta el momento no se habían presentado novedades con el proceso legal de la separación, en la últimas horas algunos medios españoles han mencionado que dentro del acuerdo existe una cláusula que no le permitiría al exjugador del Barcelona vivir en Miami.

En las últimas horas ha circulado rápidamente el rumor sobre una presunta cláusula a la que aparentemente tuvo acceso el medio español Informalia y en la cual se manifiesta que por petición de la artista colombiana su exesposo no podría irse a vivir a Miami y debería cumplir con los 10 días que se le permitieron para compartir con sus dos hijos según lo pactado en la última reunión.

Esta información no ha sido confirmada directamente por Shakira ni Piqué o alguno de sus representantes, pues a la fecha la documentación correspondiente al proceso legal entre la estrella colombiana y el también empresario español no está con acceso al ojo público, pues así mismo, se ha conocido que ambas partes llegaron a un posible acuerdo de confidencialidad.

Informalia también mencionó que una fuente cercana a Gerard desmintió el rumor donde se manifiesta que Piqué estaría buscando trabajo en Miami con el propósito de vivir en dicha ciudad.

"Eso no va a pasar. No va a fichar por el Inter de Miami. Es cierto que el director técnico es íntimo amigo suyo porque estuvo en el Barsa, pero la intención del exfutbolista no es estar allí más del tiempo exigido por la custodia, que son diez días al mes, más vacaciones": expuso el medio español.