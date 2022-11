Shakira busca niñera para sus hijos: estos son los requisitos y el sueldo que pagaría

Muchos han sido los cambios que ha tenido que afrontar la cantante barranquillera Shakira luego de anunciar sus separación con el futbolista español Gerard Piqué , pues no solo se prepara para emprender una nueva vida en Miami, sino que también debe centrarse en el cuidado de sus dos hijos: Sasha y Milán. Es por esto que ya se encuentra en búsqueda de una niñera.



¿Cuánto está dispuesta Shakira a pagarle a la niñera de sus hijos?

De acuerdo con el creador de contenido Jefferson Ferney, la intérprete de 'Hips don´t lie', básicamente necesita como requisito fundamental que la persona elegida para este trabajo no tenga contacto con la prensa, por lo que le hará firmar un contrato de confidencialidad en donde se niege a revelar información tanto de ella como de todo su núcleo familiar.

A cambio, y en compensación por los servicios prestados, está dispuesta a pagar 2400 dólares que convertidos a moneda colombiana serían unos 11 millones de pesos aproximadamente. Adicionalmente, la niñera podrá vivir en la mansión ubicada en Miami, que fue construida en 1951 en el exclusivo barrio North Bay Road Drive.

La lujosa residencia con más de 800 metros cuadrados que están divididos en seis habitaciones, siete baños, una zona de spa para que los integrantes de la familia se relajen, una sala de juegos para los niños, un gimnasio, un salón con temática del Medio Oriente y una gran pileta. Se conoce que la mansión está avaluada en 11.6 millones de dólares y fue adquirida por la colombiana cuando sostenía una relación con Antonio de la Rúa en el 2001.