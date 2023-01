La posible respuesta de Lina Tejeiro a duros comentarios de la mamá de Andy Rivera

Lina Tejeiro y Andy Rivera han estado en los últimos meses en la mira de sus seguidores, pues se ha rumorado sobre una posible reconciliación de la pareja y, aunque ellos mismos han dado algunos indicios de este romance, no lo han aceptado ni negado a sus seguidores.

Recientemente, las que han generado controversia en las redes sociales han sido las madres del reguetonero y la actriz, pues se han dedicado a hablar de las situaciones sentimentales de sus hijos y, a pesar de que Vibiana Tejeiro, madre de Lina, se refirió muy bien a Andy; las opiniones de Luz Mery Galeano, mamá de Rivera, no fueron muy positivas, ya que no se mostró de acuerdo con las segundas oportunidades, lo que los seguidores habrían calificado como una indirecta para la ex de su hijo.

Tras las declaraciones de su exsuegra, Lina coincidencialmente publicó un contundente mensaje en las redes sociales haciendo referencia a las personas que juzgan a los demás, lo que los usuarios han asegurado que podría ser la respuesta a Luz Mery.

“Hay días difíciles no les miento, por más que ame mi soledad extraño mi vida. Y más difíciles se hacen cuando ves tanta gente llena de odio, rencor, ira en su corazón ? Gente empeñada en dañar los sentimientos de los demás, inculcando cizaña por algo que nunca sanaron. Nadie sabe lo de nadie y menos lo que hemos vivido en nuestra soledad, así que mejor cuida lo que dices y cómo lo dices, porque apuesto y puedo jurar que en algún momento de tu vida cometiste mis errores. “¿Quién eres para juzgar la vida que yo vivo? No soy perfecto, y no vivo para serlo, pero antes de empezar a señalar... asegúrate de tener tus manos limpias”, expresó la actriz en su Instagram.

¿Este mensaje de Lina sería la respuesta a su exsuegra o se trata de una simple coincidencia?

