Andy Rivera y Lina Tejeiro están en la mira por respuestas de sus madres en redes

Esta vez los protagonistas en redes sociales no fueron ni Lina Tejeiro ni Andy Rivera, sino sus madres, quienes respondieron diferentes comentarios de sus seguidores que les preguntaron por la pareja.

Vibiana Tejeiro, mamá de Lina, publicó una imagen de su hija cuando era pequeña en la que una gran cantidad de seguidores comentaron, entre ellos uno aseguró que deseaba que la reconciliación entre la actriz y el cantante sea cierta, pues considera que él es el hombre que ella necesita.

"Es un buen ser humano, siempre lo he dicho", fue parte de la respuesta por parte de la mamá de Lina.

Mientras que Luz Mery Galeano, mamá de Andy Rivera , le pidió a sus seguidores que le hicieran preguntas para que ella las respondiera por medio de sus historias de Instagram, a lo que varios no dudaron en preguntarle por la situación sentimental de su hijo.

Inicialmente, la mamá del cantante aseguró que no es suegra y que no cree en las segundas oportunidades, pues considera que las cosas no vuelven a ser las mismas.

"A veces las personas que se deben rehabilitar son otras", fue una de las respuestas dadas por Luz Mery, con referencia a ciertos comentarios sobre su hijo.

