Kourney Kardashian es fuertemente criticada por mostrar a sus hijos en un lujoso auto

Kourtney Kardashian fue cuestionada en sus redes sociales tras publicar una imagen de sus dos hijos, Penélope y Reign, sentados encima de un automóvil de US$122 mil.

En las fotos se ven los dos pequeños sobre el capó de un Mercedes G – Wagon, mientras disfrutan de un fin de semana en familia.

Pero sus seguidores no le perdonan ni una a la estrella del reality Keep Up With The Kardashian y no dudaron en dejarle varios mensajes porque creen que usa a sus hijos para hacer alarde de su riqueza.

“Nunca sacaría fotos de mis carros, joyas, etc… Luce desesperado y de poca clase”, escribió una de sus seguidoras.

Otros, aseguraron que la razón por la que los robos en su familia son tan frecuentes, es debido a la exhibición de sus bienes.

“Tal vez todas estas fotos muestran las razones por las que siguen siendo robadas”, criticó otro usuario.

