Koral Costa se pronunció sobre señalamientos a Omar Murillo de homosexualidad

En el pasado mes de enero, Koral Costa y el actor Omar Murillo sorprendieron a sus seguidores al anunciar su separación tras más de 15 años de matrimonio. Desde entonces, han surgido todo tipo de comentarios en redes sociales sobre lo que ocurrió entre la pareja.

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Lo más reciente que llamó la atención fue una publicación del actor que causó revuelo y en la que muchos internautas hicieron diversas especulaciones.



Qué dijo Koral Costa sobre comentarios de Omar Murillo sobre ser homosexual

Ante esto, en una dinámica de preguntas en Instagram, la influenciadora respondió a las dudas de sus seguidores. Una de ellas fue: “La publicación que hicieron sobre él… ¿será gay?”, a lo que Koral fue contundente en su respuesta.

“Omar es un gran hombre. Yo no voy a salir a hablar mal de él, porque si lo que piensan algunos es eso… no. Si uno estuvo en la relación y vio cosas malas y no las dijo, yo no voy a hacer eso. Mucha gente se está imaginando por qué me separé y no saben. Si les parece gay o no, bueno… Yo no voy a salir a hablar mal de una persona que en su momento fue excelente conmigo y me dio la mano. Nadie es perfecto, tuvimos fallas él y yo, pero no hablaré mal de él”, expresó.

Omar Murillo responde si es homosexual



Sobre los comentarios en torno a su orientación sexual, Murillo también se pronunció en entrevista con La Red el pasado 21 de febrero. Allí aseguró quen medio de una dinámica de preguntas, los fans le preguntaron si era verdad y ella lo confirmó, no solo con un "sí", también con un video extenso.

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En sus declaraciones, además, aclaró que la ruptura no se dio por una infidelidad, sino que fue una decisión mutua. Según explicó, ambos acordaron darse un espacio para concentrarse en sus proyectos y sueños.

Por qué se separaron Omar Murillo y Koral Costa

En medio de una dinámica de preguntas, los usuarios que seguían a la influenciadora le preguntaron si era verdad el rumor de que estaba soltera y ella lo confirmó, no solo con un "sí", también con un video extenso.

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“Sí, pero no es porque no haya amor. Cuando tú tienes amor, dejas que las personas logren sus sueños. Tú no tienes el derecho de retener los sueños de nadie, y cuando tú tienes uno, no quieres que nadie lo retenga. Y el amor es eso: permitir que los demás logren lo que quieren”, indicó.

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