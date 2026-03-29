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Qué dijo Koral Costa sobre comentarios de Omar Murillo sobre ser homosexual

Tras un par de meses de su separación, la influenciadora respondió a comentarios en redes sociales sobre la orientación sexual del actor y fue contundente al defenderlo.

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Koral Costa se pronunció sobre señalamientos a Omar Murillo de homosexualidad

Tras un par de meses de su separación, la influenciadora respondió a comentarios en redes sociales sobre la orientación sexual del actor y fue contundente al defenderlo.

Por: Daniela Correa Grisales
Actualizado: 29 de mar, 2026
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Koral Costa se pronunció sobre señalamientos a Omar Murillo de ser “gay”