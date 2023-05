Kim Kardashian reveló detalles de la crianza de sus cuatros hijos desde su separación con Kanye West

Kim Kardashian es una celebrity alrededor del mundode las muejres más famosas en la actualidad, dado que junto a sus hermanas han creado un imperio gracias a sus múltiples negocios y polémicas en las que se han visto envueltas.

La vida de la modelo siempre ha estado expuesta en los tabloides debido a la curiosidad que sienten sus fans por saber más de ella. A raíz de esto, su divorcio con el rapero Kanye West en noviembre de 2021 sigue dando de qué hablar.

Esta vez Kim decidió hablar de lo difícil que ha sido manejar todo el tema de la custodia compartida con el cantante, motivo por el cual en su invitación en el podcast llamado 'On Purpose with Jay Shetty' relató cómo ha manejado la situación: "Es lo más difícil que he hecho nunca... Hay noches en las que me acuesto llorando, es como si hubiera un tornado dentro de mi casa".

"Ya sabes, cada uno está de un humor distinto, tienen su propia personalidad, y muchas veces se pelean entre ellos y no hay nadie más ahí... Estoy solo yo, que tengo que hacer a la vez de policía bueno y malo": expresó Kardashian.

Respecto a su exesposo Kanye, se refirió sobre cómo al final no lograron arreglar sus diferencias en diferentes aspectos, razón por la cual decidió solicitar el divorcio: “No puedes forzar tus creencias y proyectarlas en alguien que piensa algo totalmente diferente”.

"Está bien tener esos puntos de vista diferentes, es por eso que el mundo gira... Pero si no te alineas con los mismos valores, moral y cosas en tu esencia, entonces está bien darte cuenta de que esta vida es tan corta, donde debes encontrar a las personas que sí se alinean con lo que realmente crees": puntualizo la empresaria.

Relató también que a pesar de que para muchas personas su relación fue un fracaso, ella se siente muy agradecida por todo lo que pudo aprender junto a West, sin embargo, mencionó que por el momento no se siente preparada para iniciar de nuevo en una relación, pero siempre será una romántica que cree en el amor verdadero.