Kim Kardashian publica fotos de Kourtney Kardashian en vestido de baño cuando tenía 15 años

La hija mayor de Kris Jenner recién cumplió recientemente 39 años y como un homenaje, su hermana publicó una serie de fotografías de ella tomadas en 1994.

En las imágenes se ve a Kourtney Kardashian luciendo vestidos de baño de colores rosa, blanco, negro y carmesí.

Las instantáneas, compartidas por la propia Kim Kardashian a través de sus historias de Instagram, se ve a una Kourtney con cabello corto, una piel bronceada y un cuerpo no tan tonificado.

Kourtney Kardashian es una reconocida empresaria y personaje de televisión estadounidense. Su salto a la fama se dio después de aparecer en programas de televisión con su nombre, el de sus hermanas, o el apellido de su familia en el título: Keeping Up with the Kardashians, Kourtney and Kim Take Miami, Kourtney and Khloe Take The Hamptons y Kourtney & Kim Take New York.

La popularidad de Kourtney y sus hermanas en redes sociales es monumental. Cada fotografía que publica la celebrity alcanza millones de lñikes y miles de comentarios convirtiéndola en un personaje popular.

