¿Kim Kardashian abogada? Así respondió la celebridad ante críticas por su sueño

Una ola de críticas ha desatado lo que sería la nueva faceta de la reconocida estrella Kim Kardashian, luego de revelar que estaría estudiando leyes para muy pronto cumplir su sueño y convertirse en abogada.

Según señaló Kim, luego de hacer público su deseo ha recibido decenas de mensajes negativos, donde le reprochan que "solo por el dinero está donde está", por lo que respondió con un contundente mensaje público en sus redes sociales expresando que su carrera no ha sido fácil y que trabaja duro para cumplir sus metas.

"No hay nada que los pueda limitar a perseguir sus sueños y a cumplir sus metas. A la escuela de abogados no le importa quién eres (…) Para cualquiera que piense que es un camino fácil, no lo es. Mis fines de semana los paso lejos de mis hijos para estudiar, trabajo todo el día, dejo a los niños durmiendo y paso las noches estudiando", dijo Kim en su publicación.

Asimismo, señaló que, aunque en ocasiones siente que no lo logrará, es gracias al apoyo de su familia que decide seguir adelante.

"Hay momentos en los que me abrumo y siento que no lo puedo hacer, pero las personas de mi alrededor me dan el apoyo que necesito. Nunca es demasiado tarde para perseguir tus sueños", dijo la empresaria.

