Así lucen las Kardashian Jenner al natural y sin maquillaje

Las protagonistas del reality "Keeping up with the Kardashians" se han logrado posicionar como grandes celebridades e iconos de la moda y estilo.

Gracias al show televisivo del que hacen parte, sus empresas y escándalos, su fortuna y reconocimiento se ha multiplicado en los últimos años. Debido a esto, difícilmente serían capaces de aparecer en redes sociales o salir a la calle sin arreglarse.

Sin embargo, en una cuenta de Instagram en la que publican contenido únicamente de las Kardashian, se conoció un video en el que las cuatro hermanas, Kendall Jenner, Kim Kardashian, Kylie Jenner y Kourtney Kardashian aparecen totalmente al natural.

Pese a que en algunas de ellas los cambios son notorios a como se ven maquilladas, las cuatro cuentan con una piel sin imperfecciones.

Además, los seguidores de la cuenta se pronunciaron expresando que todas se veían lindas así, aunque, para muchos, Kendall es su favorita.

Cabe recordar que las cuatro tienen el mismo perfil profesional el cual consta de ser una personalidad de la televisión estadounidense y ser empresarias.

