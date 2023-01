Khloé Kardashian prohibió a Caitlyn Jenner visitar a Lamar Odom en el hospital

La estrella de telerrealidad Khloé Kardashian le pidió a su padrastro Caitlyn Jenner, conocida como Bruce Jenner antes de completar su transición el año pasado, que no acudiera a visitar a Lamar Odom, exmarido de Khloé, mientras este se encontraba ingresado en el hospital tras sufrir una sobredosis el pasado mes de octubre porque temía que ver a Caitlyn resultara demasiado confuso para él.

"Cuando Lamar tuvo su accidente y estaba en el hospital, Caitlyn me dijo: 'Quiero ir a visitarle, quiero verle'. En aquel momento Lamar no sabía que Caitlyn se había sometido a un cambio de sexo. Lamar estuvo en coma y después pasó cuatro meses en el hospital y yo traté de protegerle al máximo. Eso fue alrededor de la época en la que Caitlyn completó su transición, pero además antes del accidente el estado emocional de Lamar no era precisamente bueno. Yo no estaba a su lado, no podía garantizar que hubiera visto la televisión. Así que, cuando Caitlyn quiso venir a visitar a Lamar por primera vez al hospital yo intenté mostrarme respetuosa con Caitlyn, con su decisión de ser Caitlyn, pero al mismo tiempo...", confesó Khloé en su programa 'Kocktails With Khloé'.

Khloé ha sido el mayor apoyo de su exmarido desde que este fue encontrado inconsciente en un burdel de Nevada, ayudándole durante todo su proceso de recuperación a pesar de que entre ellos ya no existe ningún tipo de relación sentimental.