Kendall Jenner se desnudó completamente para la revista Vogue Italia

Los reconocidos fotógrafos Mert Alas y Marcus Piggott fueron los encargados de encabezar aquella sesión fotográfica en donde aparece la modelo de 23 años, desnuda. Jenner posa de espaldas, luciendo unos guantes amarillos de cocina, unos tacones y unas medias veladas.

Publicidad

Además de aquella imagen, la estrella de Keeping Up With The Kardashians protagoniza la portada de la publicación junto con otras sugestivas fotos:

Publicidad

La sesión de fotos se llamó ‘OSSESSIONE’ y juega con las múltiples caras de la también modelo de Victoria´s Secret. Según se observa está inspirada en los años sesenta y combina elementos propios del cine del terror.

Publicidad

Publicidad

Mira también:

¿Rivalidad explosiva? Kylie y Kendall Jenner se odian tras las cámaras

Khloé Kardashian está harta de que le den lecciones de maternidad

¿Cuánto cobran los famosos por una publicación en Instagram?

Publicidad