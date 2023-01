Kendall Jenner es víctima de un millonario robo de joyas

El sitio TMZ indicó que Kendall Jenner, de 21 años, estaba celebrando una fiesta en su casa y que cerca de la media noche salió. Al regresar, una hora después, encontró su cajón de joyas abierto.

La policía dijo a la AFP que recibió un llamado al servicio de emergencias reportando un hurto en la dirección de la modelo. Hasta ahora no hay sospechosos.

En algún momento, añadió el sitio, la joven escuchó la alarma pero no le dio importancia. No hay señal de puertas forzadas y parece claro que el ladrón sabía dónde estaban las joyas.

Jenner es una de las estrellas del show de telerrealidad "Keeping Up with the Kardashians" ("Las Kardashian", en España y América Latina).

En octubre pasado, cinco hombres armados atacaron a su hermana Kim Kardashian en París y le sustrajeron más de 9 millones de dólares en joyas. Diez personas fueron procesadas en este caso.

Por: AFP