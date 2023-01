Justin Bieber y Pitbull confirman presentación en la gala de los premios Grammy

Pitbull y Justin Bieber actuarán en la edición número 58 de los premios Grammy, donde también estarán artistas como Adele, Kendrick Lamar, The Weeknd, Little Big Town, entre otros.

El cantante juvenil está nominado a Mejor Grabación Dance por el single Where Are U Now, realizado en conjunto con Skrillex y Diplo.

Durante esta edición el rapero LL Cool J será el presentador de la gala, sumando un total de cinco años consecutivos en este rol.

Kendrick Lamar es el artista que reúne más nominaciones, once en total. Taylor Swift y The Weeknd, quienes tienen siete candidaturas cada uno, también están como los grandes favoritos para llevarse los galardones.

Lamar competirá, entre otros, por los premios a mejor álbum por To Pimp a Butterfly y mejor canción por Alright.

Por su parte, The Weeknd está nominado a mejor disco Beauty Behind the Madness y mejor grabación Can't Feel My Face.

El 13 de febrero, dos días antes de la gala de los Grammy, Lionel Richie recibirá el premio a la Persona del Año como homenaje a su trayectoria.