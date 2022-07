Julio Iglesias tendría complicaciones de salud: estaría en silla de ruedas y no quiere ser visto así

En medio de una habitual oleada de memes y chistes acerca del mes de julio, en el que Julio Iglesias siempre es tendencia debido a que los usuarios aprovechan la oportunidad para recordarlo y compartir una gran cantidad de fotos del artista, los fanáticos del español se enteraron de una triste noticia.

De acuerdo con el periodista Jorge Rial, quien se refirió al artista durante una emisión del programa Argenzuela, el cantante estaría en un delicado estado de salud, motivo por el que se ha alejado de acontecimientos públicos. El hecho de que no se conociera mucho de su actualidad, ni se le viera fuera de su casa, fue lo que hizo que este comunicador quisiera indagar con respecto a lo que podría estarle sucediendo.

Es por ello que fuentes cercanas al ícono hispanoamericano le indicaron que Iglesias se habría visto en la obligación de andar en una silla de ruedas, ya que hay problemas de movilidad que lo aquejan.

A pesar de que esta información no se ha dado a conocer por parte del artista o sus familiares, sí hubo seres cercanos que le comentaron sobre la actualidad del cantante al periodista, quien afirma que el verlo como tendencia en las redes sociales debido a los memes ya no le genera gracia, pues piensa en el estado del intérprete de 'Me olvidé de vivir'.

¿Por qué no se ha comentado de este hecho por parte del artista?

Según con Rial, Julio Iglesias "no quiere que lo vean así", ya que es bien sabido que durante toda su carrera artística su imagen ha sido uno de los factores clave que lo elevaron al éxito, pues siempre ha hecho de ella una parte fundamental de su performance.

Tras saber esto, varios de sus fanáticos han estado preocupados por el avance que tenga el artista con respecto a su recuperación, por lo que le envían mensajes de aliento para que pueda superar esta dura prueba.