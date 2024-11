Joven le pidió matrimonio a su novio de rodillas y las críticas de otras mujeres no han faltado

A través de redes sociales se ha viralizado el caso de una joven identificada como Katherine Noriega, quien decidió proponerle que se casaran a su novio luego de haber cumplido seis años de relación. El hecho tuvo lugar justo cuando la pareja recibía su apartamento en obra gris, para el que estuvieron ahorrando durante aproximadamente tres años.

En el video de TikTok, que ya es todo un fenómeno viral de Internet, se logra observar cuando ambos firman los documentos de la propiedad y se toman algunas fotografías para inmortalizar este momento. La mujer aprovecha que están disfrutando de la vista desde el balcón para abrazar por la espalda a su novio al mismo tiempo que sostiene una caja entre sus manos.

Minutos más tarde, Noriega lo sorprende al ponerse de rodillas y abrir la caja, que lleva en su interior un reloj. Es necesario mencionar que mientras ella esperaba a que él le diera el "sí", otros familiares y amigos estaban presentes sosteniendo un romántico letrero en donde le preguntaba si estaba dispuesto a iniciar una vida con el gran amor de su existencia.

Por fortuna, la pruesta tuvo un buen resultado, ya que el joven se mostró emocionado de estar oficialmente comprometido; sin embargo, este gesto no ha sido bien recibido por algunos internautas, en su mayoría mujeres, quienes afirman no estar de acuerdo con "facilitarles las cosas a los hombres".

Indignación en redes por la propuesta de matrimonio de Katherine Noriega

Diferentes influenciadoras, creadoras de contenido digital y usuarios se han mostrado preocupadas por la "normalización" de estas actitudes. Aunque aseguran estar de parte del empoderamiento femenino, dicen que no consideran justo "facilitarles" el trabajo a los hombres.

"Ni Tammy Parra se atrevió a tanto", "Léase 100 años de seriedad", "Tienes que leer el libro 'Las mujeres que aman demasiado'", "Estoy segura de que ella también pagó la casa", "qué gran idea, ojalá nunca se me ocurra", "en mi peor ovulación", "Es tan real cuando dicen que nosotras mismas hacemos que el hombre sea princeso", son los mensajes que se leen en la citada plataforma digital.

