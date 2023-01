Jim Carrey expondrá en Los Ángeles sus dibujos y caricaturas de Donald Trump

El actor Jim Carrey expondrá en una muestra en Los Ángeles sus caricaturas y dibujos satíricos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

La Galería Maccarone de la ciudad californiana detalló hoy en un comunicado de prensa que la exposición "IndigNation: Political Cartoons by Jim Carrey, 2016-2018" abrirá sus puertas el próximo 13 de octubre y permanecerá abierta hasta el 10 de noviembre.

Desde que Trump ganó las elecciones presidenciales en noviembre de 2016, Carrey, que en numerosas ocasiones ha mostrado su oposición a las ideas del polémico magnate, ha compartido en las redes sociales dibujos en los que refleja su visión sobre la situación política de Estados Unidos.

La fundadora de la Galería Maccarone, Michele Maccarone, dijo que el arte puede servir como vehículo de protesta para un creador.

"Los dibujos políticos de Jim Carrey son un gran ejemplo de esto. Dibuja todos los días para materializar su protesta y usa Twitter para asegurarse de que un público lo más amplio posible encuentra estas imágenes junto a su comentario", afirmó.

Carrey fue uno de los cómicos más populares en el Hollywood en la década de 1990 gracias a cintas como "Ace Ventura: Pet Detective" y "Dumb and Dumber" (ambas de 1994), en las que hacía gala de un estilo exagerado marcado por los gestos y los chistes disparatados.

Más adelante, el canadiense se hizo en hueco en el cine dramático con alabados papeles en "The Truman Show" (1998), "Man on the Moon" (1999) y "Eternal Sunshine of the Spotless Mind" (2004).

Carrey se reencontró recientemente con Michel Gondry, el director de "Eternal Sunshine of the Spotless Mind", en la serie "Kidding", que estrenó la cadena Showtime el pasado 9 de septiembre.

Por: EFE

