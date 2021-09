Jhonny Rivera se vuelve viral por sacar los "pasos prohibidos" y recrear popular video de Tik Tok

Una vez más, el cantante de música popular Jhonny Rivera demostró que tiene un excelente sentido del humor hasta para poner a prueba sus dotes para el baile. En esta oportunidad, se dejó ver recreando una coreografía que se ha popularizado en redes sociales como Tik Tok , lo que generó diversas reacciones entre sus seguidores y otros internautas que se toparon con el contenido.

El video se publicó a través de su cuenta de Instagram , donde reúne más de 2 millones de seguidores. Allí se le observa vestido con una camiseta negra, jeans y unas botas que le permiten hacer los excéntricos movimientos de piernas con facilidad. Aunque los pasos salieron tal cuál como aparecen en la grabación original, lo que más llamó la atención de los usuarios es las actitud que desprende el artista.

Lo pensé mucho antes de subirlo, pero una que otra risa no me va a quitar la curiosidad de ver cómo lo ven, no falta la fan que lo ve chévere",

que usó el intérprete de 'Siga bebiendo' en la plataforma. El post fue replicado en diferentes portales, generando que varios fanáticos le enviaran mensajes graciosos, añadiendo que le hizo falta usar los tacones para hacer la coreografía que marcó tendencia luego de grabarse saltando en medio de un espacio público.

"Papito, usted es el mejor", "qué personalidad tienes", "de otro mundo", "parece El Chavo con la chiripiorca", "tienes un buen swing", "faltaron los tacones", "se le ve muy natural", "mal, pero me gusta, me hizo el día. Gracias por hacerme reír", "actitud siempre", "es la nueva versión", "matando cucarachas, muy bien, te amamos", "por haber hecho a Andy Rivera le perdono lo que sea", fueron algunos de los mensajes que se alcanzaron a leer.