'Influencer' Camilo Cifuentes reconoció que no fue sincero con dos mujeres

La polémica alrededor de Camilo Cifuentes sumó un nuevo capítulo luego de que el creador de contenido apareciera en un ‘stream’ junto a Westcol y Blessd, espacio en el que decidió hablar públicamente sobre los cuestionamientos que ha recibido por su vida sentimental.

Lea también: Érika Zapata dice cómo supo de infidelidad de su novio: “Estaba con las dos al tiempo”



Cifuentes, reconocido en redes sociales por realizar obras sociales y ayudar a personas en diferentes regiones del país, se encuentra en el centro de la conversación digital después de que su expareja, María Camila Sepúlveda, quien está embarazada de su hijo, expusiera conversaciones privadas relacionadas con la relación que ambos mantenían.

Publicidad

En medio del ‘stream’, el 'influencer' asumió parte de la responsabilidad, dijo que no fue transparente con las dos mujeres involucradas, y reconoció que cometió errores en la manera en la que manejó la situación.

Publicidad

¿Qué dijo Camilo Cifuentes en el ‘stream’ de Westcol?



Según explicó, mientras avanzaba su relación con ‘La Mijita’, todavía mantenía conversaciones con María Camila Sepúlveda relacionadas con la posibilidad de continuar juntos y construir un hogar.

“Yo no le fui sincero a La Mijita. Ella no sabía que yo hablaba con la mamá de mi hijo”, explicó Cifuentes durante la transmisión. También reconoció que le había dicho a López que él y Sepúlveda ya se habían separado, mientras continuaba hablando con la madre de su hijo sobre la posibilidad de formar una familia.

Publicidad

Sin embargo, Cifuentes hizo una precisión que también generó comentarios. Al ser cuestionado sobre si se arrepentía de lo ocurrido, aseguró que no se arrepiente y que, para él, lo sucedido no fue un error, aunque sí reconoció que actuó de manera incorrecta al no ser sincero.

Publicidad

El creador de contenido aseguró que asumirá las consecuencias de sus decisiones y que su principal prioridad será responder por el hijo que espera con Sepúlveda. Aunque, uno de sus mayores sueños era que su hijo pudiera crecer en un hogar, manifestó que, si esto finalmente no ocurre, su intención es convertirse en un buen padre y asumir plenamente su responsabilidad.

Publicidad

Tanto Westcol como Blessd escucharon la versión del creador de contenido y le recomendaron afrontar la situación con madurez, distanciarse de los comentarios en redes y concentrarse en la llegada de su hijo.