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Qué dijo Camilo Cifuentes a Westcol sobre polémica por supuesta infidelidad

Detalles sobre qué dijo Camilo Cifuentes a Westcol y Blessd sobre polémica por supuesta infidelidad de parte de él. Reconoció que no fue sincero con dos mujeres.

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'Influencer' Camilo Cifuentes reconoció que no fue sincero con dos mujeres

El joven rompió el silencio sobre la polémica que protagoniza junto a su expareja María Camila Sepúlveda y la creadora de contenido española Anthía López, conocida como ‘La Mijita’.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 8 de oct, 2026
YouTube /@caracoltv
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Foto de referencia sobre 'influencer' Camilo Cifuentes
Foto de referencia sobre 'influencer' Camilo Cifuentes
Foto: Getty Images