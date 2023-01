Inés Prieto, actriz en 'Pasión de Gavilanes', se encuentra en UCI por COVID-19

Luego de que se diera a conocer el pasado 20 de mayo que la actriz, Inés Prieto, recordada por interpretar a Doña Hortensia en ' Pasión de Gavilanes ', dio positivo para COVID-19 , diferentes personalidades colombianas y familiares elevaron una petición al sector salud para que le proporcionaran un espacio en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital San Ignacio, debido a la gravedad de su situación.

Una de los primeras instituciones en manifestarse fue la Asociación Colombiana de Actores, que informó a través de Twitter que la actriz se encontraba en inminente riesgo debido a que tenía "gases arteriales en 70". A esto se le suma el hecho de que tiene 66 años, lo que la posiciona dentro de la población de alto riesgo.

La actriz Inés Prieto ( pecas ) requiere con urgencia una cama UCI por inminente riesgo vital . Tiene gases arteriales en 70, y requiere con urgencia cama UCI en el Hospital San Ignacio. @Supersalud @CarolinaCorcho @SectorSalud — Asociación Colombiana de Actores (@actoresACA) May 27, 2021

A pesar de que el centro asistencial estaba saturado, finalmente decidió brindarle un espacio ya que tenía lo niveles de oxígeno en la sangre muy bajos y estaba usando respirador. El actor Julio Hernán Correal se tomó la misma plataforma para informar que la mujer ya había sido atendida por el personal médico y para agradecer a las personas que ayudaron a agilizar el trámite.

"Acabo de recibir una muy buena noticia. Finalmente gracias a la ayuda de todas las personas y medios que difundieron su caso, sobre la 1:30 a.m. se consiguió una cama UCI para nuestra amiga Inés Prieto. De parte de sus hijas gracias a todas las personas que colaboraron", puntualizó en su cuenta.

Acabo de recibir una muy buena noticia. Finalmente gracias a la ayuda de todas las personas y medios que difundieron su caso, sobre la 1:30 am se consiguió una cama UCI para nuestra amiga Inés Prieto. De parte de sus hijas gracias a todas las personas que colaboraron. @actoresACA — Julio Hernán Correal (@jucorrealtriana) May 28, 2021

Los seguidores y colegas más cercanos a Prieto han utilizado las plataformas digitales para enviarle innumerables mensajes de fortaleza, dentro de los que se destacan: "La mejor energía para Inés Prieto, solo admiración", "Es actriz de cine más que todo, muy buena", "¿qué? No sabía. ¡Espero se recupere muy pronto! Inés no solo es una excelentísima actriz, de las mejores que hay, es una mujer granDiosa", etc.