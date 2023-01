¡Increíble! Paulina Vega fue catalogada como una modelo de talla grande

Recientemente en su cuenta oficial de Instagram y en su blog personal , Paulina Vega compartió una experiencia que vivió un año y medio después de culminar su reinado como Miss Universo.

En su sitio web, la modelo narró que en esa época se encontraba viajando mucho debido a los nuevos proyectos que estaba emprendiendo.

"Estaba probando oportunidades en Estados Unidos y había sido contratada por una agencia de modelaje en Miami, agencia que poco después me quiso agregar a su selección de modelos en Nueva York", señaló Paulina.

Trascurridos tres meses, la modelo aparentemente se había subido un kilo y la respuesta de la agencia al verla la dejó en shock.

"En la reunión me dijeron que ya no me consideraban una modelo de pasarela y editorial, que ya no estaba entre las "flacas" y sería catalogada como una modelo "plus size"" , señaló la barranquillera.

Tras ese suceso, ella mencionó que no le afectó que la catalogaran así, pero que, estaba segura de que no quería eso para su vida y desde entonces, se alió únicamente con marcas que van acorde a sus valores, en las que no exijan mantener medidas absurdas. "Así, he logrado crear en mi carrera un balance que me hace sentir plena".

Asimismo, concluyó el mensaje señalando que actualmente se siente feliz trabajando en el lugar en donde está debido a que es un ambiente sano y lleno de vibras positivas.

