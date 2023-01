Iggy Azalea evitó que su prometido Nick Young se tatuara una palabra mal escrita

La cantante Iggy Azalea ha evitado que su prometido Nick Young cometiese un error imborrable al avisarle de que la palabra que se iba a tatuar en la espalda estaba mal escrita.

"Chicos, solo os informo. Nick no sabe deletrear y si no fuese por el AMOR que le tengo tendría tatuado en la espalda 'BORN REBLE'. Llegué a mitad del tatuaje y me di cuenta de que 'BORN REBEL' (nacido rebelde) parecía diferente a como yo lo recordaba. Tuitearé la foto de su tatuaje cuando aterrice. Ha tenido mucha suerte de que se lo dijera, hubiese sido mezquino no avisarle", tuiteaba la australiana divertida este miércoles.

Tal como prometió a sus seguidores, Iggy tuiteó la foto de la espalda de Nick en la que se podía leer 'BORN REBLE'. "¿Véis?... Menos mal que estaba por allí", escribió la cantante.

Iggy sabe muy bien lo que es arrepentirse de un tatuaje, pues ella sufrió este percance cuando quiso borrarse el nombre de su anterior novio, el rapero A$AP Rocky, de su dedo meñique después de que su relación terminase.

La cantante mantuvo una corta relación con A$AP de 2011 a 2012, por el que se tatuó las palabras 'Live, Love, A$AP' (vive, ama, cuanto antes) en el canto de sus dedos de la mano izquierda, y cuando rompió con él decidió borrarse el nombre de su exnovio del dedo meñique tatuándose encima una 'x'.

Nick e Iggy siguen adelante con su relación a pesar de que en una grabación filtrada, el jugador de baloncesto confesase haberle sido infiel a la australiana.

Por: Bang Showbiz