Hombre demandará a la NFL porque la sensualidad de Shakira y J-Lo "puso en riesgo su alma"

El espectáculo de medio tiempo presentado en el Super Bowl de este año, en donde Shakira y Jennifer López fueron protagonistas, se robó los aplausos y la admiración de miles de personas que disfrutaron de estas dos divas del espectáculo. Sin embargo, para un grupo de cristianos de derecha el espectáculo no fue tan agradable y fue catalogado como vergonzoso, pues las atrevidas vestimentas de las artistas, según ellos, mostraban más de la cuenta.

Según el medio Right Wing Watch, el activista cristiano, Dave Daubenmire, está llevando las cosas aún más lejos del rechazo que le causa ver a dos mujeres en ropa sensual en frente de millones de personas, pues en un podcast que lleva por nombre "Pass the Salt" (Pasa la sal), Daubenmire dijo que planea demandar a la National Football League porque el espectáculo de medio tiempo amenaza con evitar que "entre al Reino de los Cielos".

"Creo que debemos demandar", dijo Daubenmire. “¿Eso se vio en el medio tiempo, debería ser catalogado como contenido para adultos? ¿Hubo alguna advertencia para su hijo de 12 años, cuyas hormonas están comenzando a funcionar, de que lo que iba a ver podría causarle excitación sexual?", señaló.

"¿Podría entrar en una sala del tribunal y decir: "Ver lo que pones en esa pantalla me pone en peligro de fuego infernal"?", Continuó. “¿Podría la corte decir: "Eso no se aplica aquí porque el derecho a [producir] pornografía anula su derecho a [no] verlo"? Sí, bueno, ¡no me dijiste que lo iba a ver! Acabas de traerlo a mi sala de estar. ¡No me dijiste que iban a haber tiros en la entrepierna! Eso es discriminatorio contra el valor que tengo en mi casa. No puedes simplemente hacer eso. Quiero demandarlos por unos 867 billones de dólares".

Pero, esto no es todo lo que ha causado el show de la colombiana y la neoyorquina, pues además del desenfreno del hombre, el desempeño del medio tiempo también ha generado expectación por sus posibles trasfondos políticos, con López y su hija uniéndose desde adentro de un dispositivo que se parecía a una jaula, teorizada como una referencia a la política de separación familiar del presidente Donald Trump.

