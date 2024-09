Hijo de La Gorda Fabiola le hizo importante promesa a Polilla tras el fallecimiento de su madre

La atención de los colombianos continúa puesta en la familia de La Gorda Fabiola , en especial en su esposo Nelson Polanía y sus hijos. Recientemente, Juan Valencia, uno de los hijos que tuvo la humorista en su primer matrimonio, se pronunció a través de su cuenta oficial de Instagram sobre el vínculo que tiene con su padrastro.

A pesar de que ya había demostrado que tenían una estrecha relación, dado que respondió al emotivo post que hizo Polilla para darle el último adiós a la mujer de su vida, el joven volvió a sorprender a su comunidad en redes sociales, pues le hizo un juramento muy importante al hombre que lo vio convertirse en todo un profesional.

El conmovedor mensaje del hijo de La Gorda Fabiola a Polilla

Junto a una fotografía en donde aparecen abrazándose escribió: "Soy un privilegiado, la vida me regaló otro papá que me ha acompañado los últimos 28 años. Él me ha visto crecer, me ha apoyado, me ha guiado. Me prestaba vestidos cuando tenía eventos importantes, me enseñó el valor de la disciplina, me mostró lo que significa el amor por la profesión".

Asimismo, explicó que se siente muy agradecido no solo por lo que significó en su vida, sino también por el hecho de que amó de una forma admirable a su madre y esto se vio reflejado en televisión, pero, sobre todo, en la esfera personal. Posteriormente, le hizo una promesa que espera seguir manteniendo por muchos años más.

"Poli, te digo: No estás solo. Aquí tienes un hijo más que te cuidará, guiará y apoyará siempre. Padrino de boda, padre, amigo. Te amo", finalizó.

