Hijo de Fredy Guarín impacta con sus habilidades musicales al cumplir un ‘challenge’

Daniel Guarín , quien desde noviembre del año pasado ha reflejado sus gustos por el trap y la música urbana, decidió lanzarse al ruedo y subir un video en Instagram cantando parte de la canción ‘Medusa’ de los artistas Jhay Cortez, Anuel AA y J Balvin.

Este video del #MedusaChallenge tiene aproximadamente 50 mil reproducciones y 277 comentarios, gran parte de ellos positivos y destacando el talento del joven.

Publicidad

“En serio esa es tu voz, wauu” “Wowwwwww ESPECTACULAR ..... potencial ? ? Exito es lo que viene?? felicidades ???” “Dale con toda, lucha por tus sueños” “ Tesoo?????” “Divino sigue así ????”

Fredy Guarín , a través de su cuenta de Instagram, habría mostrado su apoyo a Daniel al publicar una foto juntos, en la que escribió: “Siempre te lo he dicho hijo voy a estar para ti cuando me necesites y hasta el último día de mi existencia estaré... Daré mi vida por ti si es necesario TÉ AMO CON TODO MI CORAZÓN ?????????? Dios me lo bendiga ??”

Publicidad





En sus historias de Instagram, el hijo del futbolista, le pidió a sus seguidores que le hicieran preguntas, por lo que sus fans no dudaron en asegurarle que su camino estaba más hacia lo musical que al fútbol, le mostraron apoyo y le preguntaron por un primer sencillo, a lo que ‘El Dano’ respondió con unos emojis de ‘? ?’, lo que hace entender que pronto podría sacar su primer trabajo musical.

Publicidad

En este video podrán escuchar a Daniel ‘El Dano’ Guarín cumpliendo el #MedusaChallenge:

Publicidad





>> Entérate de la actualidad del entretenimiento en Colombia y el mundo. Notas, videos, fotografías de famosos y toda la información del mundo del espectáculo.

Mira también:

Publicidad