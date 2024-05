Hija de Camilo Sesto enciende las alarmas con el extraño contenido que publica, en redes piden ayuda

Camilo Sesto era uno de los cantantes españoles más reconocidos a nivel mundial y a pesar de su fallecimiento en el 2019 son millones de personas las que aún siguen escuchando su música, que pasará de generación en generación.

En 1983 el artista tuvo un hijo junto con Lourdes Ornelas, al que llamaron Camilo Michel Blanes, el pequeño creció bajo los reflectores de su padre y alejado de su madre con quien se reunió años después. Lo cierto es que su voz y su atractivo físico siempre llamó la atención y muchos pensaban que sería el perfecto heredero del intérprete de ‘Fresa Salvaje’.

Conoce más:Hijo de Camilo Sesto, reveló cómo se siente con su transición a mujer: "quiero encontrar mi camino"

Hace unos años, el joven hizo pública su transición de género y desde entonces se llama Sheila Devil y ha continuado con su vida como una mujer, de hecho, en sus redes sociales ya no queda rastro de quién era antes de hacer este gran cambio.

Sin embargo, también empezó a preocupar a sus fanáticos y a sus seres queridos debido al cambio repentino que tuvo su aspecto físico, pues se le ve demasiado delgado y ya no cuenta con ninguno de sus dientes superiores, de hecho, no tiene problemas al mostrarlos en sus redes.

Publicidad

Al parecer, la mujer que ahora tiene 40 años está luchando con una fuerte adicción a las sustancias ilícitas, aunque no se sabe a ciencia cierta qué consume. Su madre lleva más de un año pidiendo ayuda, ya que ella no la deja entrar a su casa e insiste en que no puede meterse en su vida.

Publicidad

Un video en vivo a través de su cuenta de Instagram encendió las alarmas sobre la seguridad de Devil, pues allí aparece en mal estado, con las uñas llenas de suciedad y los labios también, hablando en inglés y haciendo énfasis en que es la hija del cantante.

Sin embargo, el contenido se pone más extraño segundos después cuando asegura que le han mentido toda su vida y dice varias frases sin sentido: “deberían tener cuidado”, “espero que reconozcan que es importante, pero no pasarán por mí”, “no tienes mamá, eres un pedazo de nada”, “no puedes competir conmigo”, finalmente dice “te amo, te rindo culto” y termina el video escupiéndole a la cámara.

Los usuarios de Internet han pedido ayuda inmediata para Sheila y esperan que se pueda evitar un trágico desenlace. Mientras que Lourdes Ornelas, su mamá, le aseguró a la revista Pronto que “su hija está en manos de un traficante que le suministra drogas”.

La mujer asegura que las leyes no la protegen y que la policía no le colabora para poder hacer algo por su hijo, esto, entre tanto, la persona que le da estas sustancias, según ella, se aprovecha de su estado y hace que le dé miles de euros, pues Sheila “está continuamente en una nube”.

Lee más:Sheila Devil, hija de Camilo Sesto, reveló su proceso de transición de hombre a mujer