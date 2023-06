Hijo de Camilo Sesto, reveló cómo se siente con su transición a mujer: "quiero encontrar mi camino"

Camilo Blanes, de 39 años, único hijo de Camilo Sesto , que hizo su transición de hombre a mujer, ha revolucionado las redes sociales, dado que se ha mostrado con su nueva apariencia física.

A raíz de esto, Sheila, como ahora pidió ser llamada, concedió una entrevista con 'Europa Press' donde relató lo feliz y emocionada que se sintió al poder dar ese paso en su vida.

Te puede interesar: Sheila Devil, hija de Camilo Sesto, reveló su proceso de transición de hombre a mujer

"Soy del sexo que siempre he sido… Camilín es horrible, pero no porque no me guste ser hijo de mi padre, dado que lo será siempre, me parezco a él a morir", expresó, haciendo referencia a que logró experimentar una sensación de paz con su cuerpo y estilo de vida.

"Me ha costado mucho, pero ahora estoy a gusto, si a alguien le molesta, a lo mejor se tiene que mirar más al espejo… Yo veo lo que tengo que ver, yo hago lo que puedo hacer, lo último que quiero es llamar la atención": comentó Sheila.

Publicidad

Sheila Informó que tras la transición se encuentra soltera, dado que está en un proceso de autodescubrimiento, donde su principal objetivo es sentirse cómoda y luego sí buscar una pareja.

Se refirió también a la preocupación de su madre y seres queridos: "Máxima bronca he oído, pero no sé por qué, las palabras me duelen… Ante todo, lo que quiero es encontrar mi camino individual".

Publicidad

Conoce más: Shakira compartió las primeras imágenes del colegio que está construyendo en La Guajira

Devil reveló que tuvo una conversación profunda con su madre, Lourdes Ornella, la cual les permitió mejorar su relación y encontrar un punto de equilibrio entre ambas.

Esta revelación se dio luego de que, Lourdes le confesara a la prensa que se encontraba muy preocupada por su hija y muy frustrada porque ella no se dejaba ayudar de ninguna manera.

"No hay nadie de confianza, salvo yo y su novia María... No puedo hacer nada porque es un adulto, la ley no me acompaña si no le inhabilitan, Mi hija no me deja entrar en su casa, me dice que es su casa, es su vida": puntualizó Ornella a la presa.

Publicidad

Cabe resaltar que Sheila Devil eliminó todo rastro de su pasado como Camilo en sus redes sociales, demostrando que dejó atrás su antigua vida. Sin embargo, para sus fanáticos ha generado confusión el contenido fuera de lo común que estuvo compartiendo.