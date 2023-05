Sheila Devil, hija de Camilo Sesto, reveló su proceso de transición de hombre a mujer

Sheila Devil, de 39 años, ha estado en el ojo mediático debido a una serie de comportamientos que han llamado la atención de muchos de sus fans y el interés de sus seres queridos.

Por medio de su cuenta personal de Instagram, esta mujer publicó una serie de fotografías con su nueva apariencia, en las cuales pide que ahora se le reconozca con el nombre de Sheila Devil y no como Camilo Blanes. En dichas fotos se le puede notar sin dientes.

Te puede interesar: Rita Lee: Falleció la famosa cantante de Rock debido a una enfermedad que la consumió rápidamente

El medio de comunicación español llamado Fiesta habló sobre la nueva identidad de esta mujer: "Sheila es un nombre que estuvo usando durante mucho tiempo, pero ahora lo ha hecho público... Este nombre está ligado a la música y por eso lo ha elegido".

Sheila Devil también eliminó todo rastro de su pasado como Camilo en sus redes sociales, demostrando que dejó atrás su vieja vida. Sin embargo, para sus fanáticos ha sido de mucha confusión el contenido fuera de lo común que ha estado compartiendo.

Publicidad

Su mamá, Lourdes Ornelas, le confesó a la prensa que se encontraba muy preocupada por su hijo, dado que aún la reconoce de esta forma, y muy frustrada porque este no se deja ayudar de ninguna manera: "esta enfermedad es muy cruel para él y la familia que lo quiere, hay quien lo entiende y otros lo juzgan duramente sin saber qué hay detrás... Es una buena persona que ha pasado por mucho”

"No hay nadie de confianza, salvo yo y su novia María... No puedo hacer nada porque es un adulto, la ley no me acompaña si no le inhabilitan... Mi hijo no me deja entrar en su casa, me dice que es su casa, es su vida": puntualizó Ornelas.

Publicidad

Lourdes dio a conocer que Sheila Devil se volvió adicto a las compras por internet, donde normalmente adquiere una gran cantidad de cosas que no necesita, pero que sí acumula en su residencia. Una fuente cercana a la familia contó que se ha dedicado a las fiestas en su vivienda de Torrelodones, España, en donde entra gente, pero no se deja ver.

Conoce más: Kany García anuncia nueva gira, con la cual visitará 18 ciudades de Estados Unidos

Sheila Devil presentó problemas de salud graves a principios del año 2022, razón por la cual tuvo que ser ingresada en la Unidad de cuidados intensivos durante unos 50 días para superar una fuerte neumonía. Aunque se recuperó de tan complicada situación, parece que su nuevo estilo de vida no ha funcionado. Sus amigos y su expareja actual han mostrado públicamente apoyó a la joven.