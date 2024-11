Hermana de Angélica Jaramillo se defiende: la razón por la que nadie la visitó en rehabilitación

Angélica Jaramillo le concedió una entrevista a Noticias Caracol en Lo Más Viral y allí habló acerca del tema de su adicción a las drogas, la forma en la que su familia la internó a la fuerza en un centro de rehabilitación y su plan de fuga de allí tan solo 26 días después de entrar.

La modelo contó que se escapó aprovechando que uno de los trabajadores del lugar se enfermó e incluso aseguró que Dios fue quien la ayudó a salir de allí, ya que hizo que se le dieran las cosas para no continuar en el tratamiento.

Durante la conversación uno de los temas que llamó la atención fue su queja porque en el tiempo que estuvo internada no recibió ninguna visita por parte de sus familiares, situación que la hizo sentirse sola y vulnerable.

Sofía Jaramillo, la hermana de Angélica da su versión

Por medio de sus historias de Instagram la joven dice que es cierto que no han hablado desde que escapó del lugar, además, entiende que la modelo siente mucho dolor por la forma en la que hicieron las cosas, a pesar de todo, insiste en que todo fue desde el amor.

A las acusaciones de que la drogaron, Jaramillo aclara que esto es falso y que se hizo bajo prescripción médica, la idea era que Angélica se durmiera, no obstante, los fármacos no tuvieron efecto y por eso usaron la fuerza.

Sobre la razón por la que nadie la visitó, Sofía confiesa que fue una recomendación de la psicóloga, pues tanto ella, como su hermana y su mamá, estaban ansiosas por ir, pero recibieron la instrucción de no hacerlo y esperar puesto que la situación no sería sencilla y Angélica tenía demasiada rabia.

A pesar de todo vuelve a decir que no la dejaron sola y cuenta que compraron un mercado de más o menos 800 mil pesos para que tuviera lo que necesitaba. “Es falso que no estuvimos presentes y que la dejamos tirada allá, todos los días teníamos conversación con la psicóloga”, menciona.

Jaramillo expresa que su mamá es la que más ha sufrido y quería estar desde el día siguiente en el centro de rehabilitación, pero las visitas habrían afectado el proyecto en el que llevan trabajando, según les informó la profesional.

Finalmente dice que afuera estaban pendientes de todas las cosas de Angélica: “los niños, el colegio, el apartamento, las obligaciones y responsabilidades, nosotros nos cargamos al hombro todas las cosas de ella”, menciona.

Por ahora todos los ojos siguen sobre la familia Jaramillo y lo que suceda eventualmente con la modelo, tanto si regresa a rehabilitación, como si continúa con su trabajo y su cotidianidad.