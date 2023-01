Gloria Estefan está feliz con su musical porque 'hace llorar a la gente'

La simpática Gloria Estefan no podría estar más satisfecha con el multitudinario éxito del que disfruta su musical 'On Your Feet', una obra basada en la emocionante trayectoria del matrimonio Estefan que ellos mismos producen, ya que además de congregar cada noche a cientos de fans a las puertas del teatro Marquis de Broadway (Nueva York), también acaba dejando al público al borde del llanto gracias a sus escenas más emotivas.

"Nuestro propósito de cada noche es conectar con los espectadores, queremos que se sientan identificados con todo lo que hemos tenido que pasar para llegar hasta aquí. En el fondo todo es una fiesta y una celebración, pero también hay momentos, los que más me gustan, en los que hacemos llorar a la gente", reflexionó la artista a su paso por el programa 'Live with Kelly' del canal estadounidense ABC.

Aunque el citado musical narra las experiencias más dramáticas y también las más felices del ámbito personal de los Estefan, al mismo tiempo rinde homenaje a la notable contribución artística que la famosa pareja ha dejado en la historia de la música contemporánea, un legado al que probablemente darán continuidad las nuevas generaciones de la familia.

"Disfrutamos del [pasado] fin de semana [en referencia a la festividad del Día de los Caídos en Estados Unidos] en nuestra casa de la playa, y yo en particular me dediqué a pasar mucho tiempo con mis nietos. Les encanta la música y veo en ellos mucho talento. No me extrañaría, porque mi hija estudia música, mi madre cantaba y bailaba fenomenal, y mi hijo es un percusionista extraordinario. Mis consuegros eran además cantantes de ópera", reveló en la misma entrevista.

Por: Bang Showbiz