Frank Ramírez, el llanero solitario que cabalgó a su manera en el mundo del arte

Frank Ramirez nació un 12 de febrero de 1950, desde pequeño el amor por las artes lo atraparon, fue un hombre apasionado, entregado, responsable y luchador, nunca recibió un no como respuesta y por el contrario ante las negativas él se esforzaba por demostrar lo contrario. Fue precisamente así como entró a la Escuela Nacional de Arte Dramático, las tablas fueron su escenario de graduación, posteriormente pasó a la televisión cuando aún era en vivo.



Siempre fue un aventurero y explorador por eso a sus veinte años viajó a New York en donde estudió en la academia de teatro de Gene Frankel y, como amaba los clásicos de la literatura y su fascinación por Hamlet lo extasiaba, no le quedó grande personificar a Macbeth y a Romeo, por algunas noches en la gran manzana. Gracias a ello su primer papel en la televisión estadounidense fue en La monja voladora, luego estuvo en ‘Mannix’ y en ‘The Six Million Dollar Man’.



Este llanero solitario, porque así siempre se describió, participó en más de veinte producciones como: 'Música Maestro', 'Los atrevidos', 'El gallo de oro', 'Candela', 'Pecados capitales', 'La saga, negocio de familia' y 'Metástasis'. Y en películas, como 'La estrategia del caracol', 'Cóndores no entierran todos los días', 'Águilas no cazan moscas' y 'Río Negro'.



Pasó sus últimos años alejado de la televisión, envuelto en el mundo de la pintura nocturna, un arte que le fascinaba, motivo por el cual dejó crecer su cabellera, pues este daba abrigo a su cabeza durante el frio de la noche.



Hoy, un año después de su muerte le decimos GRACIAS MAESTRO, por su talento y legado actoral.

