Fin del misterio: Mila Kunis revela cómo inició su relación con Ashton Kutcher

Aunque los actores Ashton Kutcher y Mila Kunis se conocieron siendo aún muy jóvenes, mientras rodaban la serie 'Aquellos maravillosos 70', ninguno de los dos se interesó románticamente por el otro hasta que se reencontraron tiempo después en una gala de premios. Sin embargo, en un principio la intención del actor no fue conquistar a su antigua compañera de reparto, sino convencerla de que aceptara salir con uno de sus amigos.

"Siempre nos mantuvimos en contacto, pero nunca pensé en él en ese sentido. Pero un buen día coincidimos en una entrega de premios. Vi a un chico de espaldas, me fijé en que era muy alto, y me pregunté: '¿Pero quién es?'. Entonces se giró y fue como en las películas: empezó a sonar música de violines... Creo que esa fue la primera vez que Ashton me dejó sin respiración y me dije: 'Qué guapo es'. Pero él tenía pensado emparejarme con uno de sus amigos. En resumen, me quedé a dormir en su casa. Fue la primera vez que me quedaba en casa de un chico estando soltera, yo no paraba de decirle que iba a llamar un taxi, pero él no quería que me marchara", confesó la intérprete, madre de Wyatt junto al actor, en el programa de Howard Stern en la emisora Sirius XM.

Publicidad

La historia de Mila y Ashton comenzó exactamente como la trama de dos de sus películas, 'Con derecho a roce' y 'Sin compromiso', la primera de ellas protagonizada por la actriz y la segunda por su marido, acordando que su relación sería únicamente una aventura sin ataduras de ningún tipo.

"No sé si debería contar esta historia porque podría meterme en problemas. Los dos hicimos unas películas parecidas y deberíamos haber prestado más atención mientras las grabábamos para darnos cuenta de que esos arreglos no funcionan en la vida real. Evidentemente no lo hicimos: nos dimos la mano y nos dijimos que únicamente nos divertiríamos juntos. Exactamente como en nuestras películas", recordó entre risas Mila, que actualmente está esperando su segundo hijo con Ashton, con quien contrajo matrimonio el año pasado.

En un principio a ninguno se le pasó siquiera por la cabeza la idea de que algún día podrían acabar pasando por el altar y formando una familia juntos, ya que antes de iniciar su romance Ashton había estado casado con Demi Moore y Mila había mantenido una relación estable con Macaulay Culkin.

"Empezamos a salir con la idea de que nunca nos casaríamos. Su matrimonio acababa de terminar y yo salía de una relación larga... Pero a los tres meses me di cuenta de que lo que teníamos no era solo algo para 'divertirnos'. Y un año más tarde empezamos a pensar en casarnos. Creo que pilló a todo el mundo por sorpresa".