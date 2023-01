¡Feliz Cumpleaños Alex Turner! Con un top 5 de sus canciones más icónicas los celebramos aquí

Un día como hoy pero en el 1986 llegó al mundo Alexander David Turner, conocido en la industria musical como Alex Turner para cautivar a millones de personas con su increíble talento junto a la agrupación británica, Arctic Monkeys que fundó en el 2002 con sus amigos y colegas Andy Nicholson, Matt Helders y Jamie Cook en Sheffield, Reino Unido, misma ciudad que lo vio nacer.

Turner cumple hoy 37 años y aquí los celebramos con un top 5 de las canciones más escuchadas; estas han tenido la influencia de sonidos indie, R&B, rock, punk y artistas como David Bowie, Elvis Costello, Johnny Marr, Jarvis Cocker, Mick Jagger, Nick Cave, The Beatles, The Strokes y muchos más.

'Do I Wanna Know?'

Este sencillo pertenece album de estudio 'AM' de 2013, hasta ahora es la canción más popular a nivel mundial, en la plataforma YouTube suma más de 1436 millones de vistas.

'I Wanna Be Yours'

Bajo la producción de James Ford y Ross Orton, el sencillo musical también conforma el álbum 'AM' y está inspirado en un poema de Clarke. Un profesor de literatura influyó sobre Turner al presentarle las obras de John Cooper Clarke.

'505'

Con esta canción, Alex Turner plasmó una anécdota del recorrido que realizó hace un tiempo a través de un viaje de tren para visitar a su exnovia, Alexa Chung quien lo estaba esperando en la habitación 505 de un hotel. El sencillo pertenece al segundo álbum de estudio de Arctic Monkeys: 'Favourite Worst Nightmare'.

Why'd You Only Call Me When You're High?

Considerada por la crítica como una de las mejores canciones, el sencillo ha obtenido una importante acogida del público quien les ha demostrado a la banda británica su amor, pues en YouTube cuentan con 2 millones de likes y más de 155 millones de reproducciones.

R U Mine?

Gracias a esta canción los Arctic Monkeys recibieron el premio NME Award al Mejor Video Musical. Es el primer sencillo del disco AM considerado como el más exitoso en temas comerciales.