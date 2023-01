¡Feliz Arctic Monkeys Day!

El 23 de enero de 2006 la bomba indie más grande en la historia sonora del Reino Unido estallaba con el lanzamiento de Whatever People Say I Am, That’s What I’m Not.

Originales de Sheffield, Alex Turner, Matt Helders, Jamie Cook y Nick O’Malley construyeron una historia en trece canciones que describía con desparpajo y ternura la rutina desenfrenada de los clubbers adolescentes del norte de Inglaterra.

Cuando llegaron al estudio en South Thoresby, Lincolnshire, el productor Jim Abbis (Kasabian, Editors, Massive Attack) quedó estupefacto con el arrojo de la banda, tenían definida el orden de las canciones y una idea clara de lo que querían para la portada. Una portada para la historia y que definió el espíritu indie de la década.

Le dieron a su amigo Chris McClure, de 19 años, 70 libras esterlinas y un pasaje a Liverpool para un bacanal de días en los bares de la ciudad. Al final de la odisea bucólica del desconocido McClure le tomaron una serie de fotos en el bar Korova y una de ellas sería la carátula de su debut y el fin del anonimato para su amigo. “Tendré como 30 solicitudes de amistad de México en Facebook un día solo porque Arctic Monkeys ha hecho un comunicado de prensa allí, es de locos”, le dijo McClure a VIBE en una entrevista posterior.

El disco era un tesoro de hits que aún retumban: el incisivo riff introductorio de “I Bet You Look Good on the Dancefloor”, la explícita historia que cuenta “When the Sun Goes Down”, el troleo al sueño del rockstar en “Fake Tales of San Francisco” o la radiografía del fiesta millenial en “The View from the Afternoon”. Todos esos evolucionaron en himnos de una generación y mitos sonoros de, tal vez, la última gran banda del Rock&Roll. En su primera semana Whatever People Say I Am, That’s What I’m Not vendió 360 mil copias en gran parte por la estrategia de los Monkeys: hacerse un nombre en los clubes más fiesteros del norte de Inglaterra, regalar canciones a través de la web y mantener esa imagen de tiernos y desenfrenados adolescentes.

Hoy celebramos el #ArcticMonkeysDay con el aniversario número trece de WhateverPeople Say I Am, That’s What I’m Not y la décima edición de Un Mundo Distinto que cumplirá el sueño de una década con el regreso de los Arctic Monkeys a Colombia el 7 de abril de 2019.

