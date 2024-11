Falleció actriz del Señor de los Cielos: su familia había pedido donaciones para ayudarla

La industria del cine está de luto después de que se confirmara la muerte de la actriz de origen venezolano Marisela Berti a los 74 años. Tras una exitosa carrera en la que hizo diversos papeles como el de Edith Guzmán en El Señor de los Cielos.

La mujer se encontraba viviendo en México y allí falleció junto a sus seres queridos. Estaba casada con Chucho Avellanet, intérprete puertorriqueño de canciones como ‘Jamás te olvidaré’, ‘Mil Violines’, ‘Cariño’, entre otras.

Conoce más:Famosa influencer de 21 años tuvo un accidente junto a su novio: ella murió y él sigue crítico

Durante su juventud participó en Miss Venezuela y ocupó el cuarto lugar en el certamen de belleza, esto la ayudó para que entrara a los medios de comunicación y construyera una carrera profesional como actriz y artista integral.

En enero del 2022 sufrió un ACV desde el cual tuvo varios problemas de salud, algunos que no pudieron resolverse del todo. Según Mayo Clinic: “Un accidente cerebrovascular isquémico se produce cuando el suministro de sangre que va a partes del cerebro se obstruye o reduce. Esto evita que el tejido del cerebro reciba oxígeno y nutrientes. Las neuronas cerebrales comienzan a morir en minutos”.

Publicidad

En ese entonces, sus seres queridos pidieron donaciones para que se pudiera recuperar y realizarse unas terapias neurológicas, ya que su seguro médico no podía seguir cubriendo las constantes necesidades que tenía, así lo dijo su hermana a través de sus redes sociales.

Mira también: Video de la caída de Liam Payne aclararía las circunstancias de su fallecimiento

Por otro lado, la noticia de su fallecimiento fue comunicada por sus familiares y su hijo, Alex Walerstein le envió un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram, el cual acompañó con una tierna fotografía de los dos a blanco y negro.

Publicidad

“Gracias por ser la mejor mamá para mí y para mi hermano. Gracias por haberme escogido el mejor padre. Gracias por enseñarme a amar incondicionalmente. Gracias por enseñarme a no dejarme joder. Gracias por enseñarme a ver lo mejor de las peores personas. Gracias por soportar todas las veces que me porte mal. Gracias por abandonar tu vocación para darme tu tiempo. Gracias por estar siempre y por querer estar siempre. Gracias. Descansa y dale un abrazo muy fuerte a mi papá de mi parte, dile que también lo extraño”, escribió.

Mira más:El sueño que Egidio Cuadrado no pudo cumplir: este es el artista con el que no alcanzó a tocar

En las redes sociales de la mujer le han dejado varios mensajes lamentando su partida y deseándole mucha fuerza a sus seres queridos: “Descansa en paz 🕊️”, “Talentosa y recordada actriz, que brille para ti la luz perpetua”, “Gracias por tanto Marisela Berti, descansa en paz”.